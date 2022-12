La société, qui regroupe 23 membres, compte deux équipes en D2 et D3 au sein du championnat interéquipes de la Fédération de jeu de fer du Tournai. Le club est aujourd’hui dirigé par Jonathan Leveugle (président), Stéphane Varvenne (vice-président), Colette Lieben (secrétaire) et Louise Bossier (trésorière).

Disputé sur trois planches, ce tournoi a été âprement disputé. La finale a mis aux prises Jonathan Vienne (Chercq) associé à Laurence Devleeshouwer (Allain) qui était opposée à son frère cadet Bastien (Allain) et Lucas Lerat. Sur le score de 12 à 24, Bastien et Lucas se sont imposés.

Un prix spécial a été remis à Gabriel Cornil, le plus jeune joueur (11 ans), et à la meilleure équipe féminine: Annie Colin et Patricia Durot, la maman de Laurence et Bastien. Tout en famille !

Challenge ATP

Voici le classement du challenge de régularité après le tournoi du Régina-Club: 1. Rudi Merchez (350 points), 2. Pascal Mauquoy (270), 3. Kévin Cardon (260), 4. Tiphanie FaidHerbe et Christophe Flament (250), 6. Jonathan Vienne (230), 7. Kevin Decobecq (210), 8. Jean-Marie Menet (200), 9. Bastien Devleeshouwer (180), 10. Olivier Liette et Sébastien Merchez (170).