Huit générations de brasseurs du côté de Cazeau

Laurent Agache, né en 1969, n’avait jamais vu un seul casier de bière sortir de chez lui. Car cette année-là, son papa, Jean, qui a tenu les rênes de la Brasserie de Cazeau depuis 1952, avait choisi de se concentrer uniquement sur le négoce. C’était la dernière brasserie du Grand Tournai en activité: il faudra attendre trente-cinq ans afin que l’entité retrouve une activité brassicole, quand le jeune ingénieur civil des constructions et son cousin Quentin Mariage, ingénieur chimiste, décident de relancer la brasserie et mettent alors au point la recette de leur première bière, la Tournay Blonde. Aujourd’hui, la Brasserie de Cazeau produit cinq, voire six bières permanentes: les Tournay blonde, noire, triple et de Noël, la Saison – mais aussi la Saison Hop Harvest – et la Wapils (uniquement en fût).

Et parfois d’autres encore…

"On devrait ainsi refaire l’année prochaine un brassin de Tournay Royale Réserve, qui est vieillie pendant vingt mois dans des fûts de chêne neufs", promet Laurent. Il en reste quelques bouteilles en vente, et, sur la page Facebook de la Brasserie de Cazeau, on peut d’ailleurs découvrir comment cuisiner les rognons de bœuf avec cette bière noire, dense, titrant 11% de vol. d’alcool.

Une nouvelle salle de brassage (avec trois cuves flambant neuves) est occupée à être installée dans la brasserie. Elle permettra de produire trois mille litres de bière par jour et, outre le gain de temps important, rendra le travail nettement moins lourd grâce au matériel automatisé. "On est train de la finaliser. Nous espérons qu’elle sera opérationnelle au printemps prochain. La difficulté, actuellement, est de trouver des pièces dans des délais raisonnables, mais aussi de dénicher le personnel pouvant procéder à leur assemblage, qui présente un profil assez pointu", explique le brasseur templeuvois.