Le président Bruno Deleu en profita pour rappeler les origines de ce groupe particulièrement soudé. B.C.J., c’est l’histoire de trois copains qui se retrouvaient chaque dimanche pour effectuer des balades. Passionnés, Bruno, Christian et Joël s’inscrivent dans un premier temps dans un club VTT d’un village voisin. "Après plusieurs années, nous avons décidé d’organiser nos propres randonnées. Par l’intermédiaire d’un autre ami résidant à Néchin, nous avons pu disposer des infrastructures du club de foot d’Estaimbourg. Et c’est ainsi que le 3e week-end d’août 2000 le club BCJ est né avec notre première rando Spécial Mont Saint-Aubert". Une dizaine d’années plus tard, le BCJ s’installait à Blandain.