VIDÉO: La Naïade (Tournai) a pris son envol pour être restaurée

Il a fallu employer le chalumeau pour réussir à découper l’ancrage métallique qui lie la statue au socle de pierre bleue. Après cette intervention, la grue déployée par la société Dufour a pu lever la statue tout en douceur pour la poser sur la remorque du camion qui l’amènera vers les ateliers de la fonderie d’art Pyrallis à Soignies afin d’y subir un lifting. "Elle est partie debout, se satisfait Scaldis Tournai. La Naïade de Georges Grard, toujours aussi fière et indépendante dans sa nudité, a tenu son rang et a quitté la ville sur ses deux pieds. La demoiselle n’aurait sans doute pas aimé voyager couchée…"

La statue, devenue figure emblématique des confréries carnavalesques tournaisiennes, a été remise entre les mains de Philippe Janssens, restaurateur et fondeur d’art. La société Pyrallis est chargée de la restauration à l’identique de ses bronzes. "Nous allons d’abord la nettoyer, en brossant la statue à l’eau et avec des abrasifs légers pour retirer les traces vertes qui se sont développées en raison de la corrosion, de la pollution et du temps, explique Philippe Janssens. Et après, nous allons refaire une patine et ainsi retrouver la teinte et l’aspect de la sculpture à l’origine, à savoir un “brun – noir”."

Un nouveau dispositif d’ancrage sera également mis en place, tandis que parallèlement, la Ville de Tournai fera procéder à la restauration du piédestal en pierre, au pied du pont à Ponts.

Parmi les quelques spectateurs présents pour vivre cette opération assez exceptionnelle, l’un d’eux était un peu ému et nostalgique. " C’était moi qui étais venula déposer au pied du pont à Ponts en 1983, se rappelle Patrick Maenhout. Je travaillais à la Ville de Tournai, et j’ai été amené à conduire le camion qui a transporté la statue après qu’elle ait été exposée à la Maison de la Culture. Et cela fait d’autant plus bizarre que, hasard du calendrier, son enlèvement a été programmé le jour de mes 65 ans… "Patrick Maenhout devrait être présent pour le retour de la statue d’ici quelques mois. " La durée de la restauration de sa patine ne devrait a priori pas empêcher le retour de la statue avant le prochain Carnaval, les 17, 18 et 19 mars 2023 ", annonce Scaldis Tournai.

Pour rappel, la restauration de statue de bronze réalisée en 1950 par le sculpteur tournaisien Georges Grard s’inscrit dans le cadre dans le cadre du chantier de modernisation de la traversée de Tournai.