Le prix triennal de littérature de la Ville de Tournai remis à Kenan Görgün pour "Le second disciple": une évidence rare

L’auteur, Bruxellois d’origine turque, propose de suivre la conversion et la radicalisation d’un Belge trentenaire, d’une part, et la prison intérieure d’un islamiste qui a coordonné de sanglants attentats, d’autre part. "Aux racines du mal", l’écriture est celle d’un polar, entre course contre-la-montre (celui des préparatifs d’un nouvel attentat plus ciblé que tout autre), et temps dilaté des sentiments, amoureux comme filiaux. Le tremblement de terre est proche, mais ici les répliques se produisent avant. La plus définitive est d’ailleurs donnée à lire dès le prologue: césure bruxelloise entre toutes, le canal agit comme un trou noir avalant ombre et lumière.

Au conservatoire de Tournai, lors de la remise du prix par Sylvie Liétar, échevine de la Culture, Marc Quaghebeur a présenté l’ouvrage, saluant "la vérité dans la complexité" du propos. Michel Voiturier a ensuite interviewé l’auteur qui s’est avéré aussi passionnant que son livre. Kenan Görgün (45 ans) a, entre autres, expliqué comment il avait découvert en lui "le besoin d’écrire avant celui de la lecture", et à quel point il était "discipliné au travail, car l’écriture est un travail". Comment aussi il a fait une pause de 5 ans en "immigration inversée à Istambul" avant de délaisser une écriture jugée par lui accessoire pour en venir à son écriture essentielle, celle qui prend en compte sa double culture.

Le tout avait été précédé d’une mise en voix de larges extraits de son roman par les élèves de l’atelier déclamation de Marie-Christine Degraeve. Une lecture qui a touché le public et Kenan Görgün lui-même.

« Le second disciple », de Kenan Görgün, Les Arènes 2019, et désormais Points Policier P5584 (8,4€)