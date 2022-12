Tournai : trois concerts "classiques" ce samedi 10 décembre...

Mais si en plus d’être mélomane, vous êtes amateur de foot, ce samedi sont programmés deux quarts de finale de la Coupe du monde. Sans les Belges bien sûr, mais avec France-Angleterre à 20 heures. La vie est un choix…

Le bicentenaire de César Franck

Commençons par le récital d’orgue. Étienne Walhain, titulaire des grandes orgues de la cathédrale n’a pas retenu cette date au hasard. On peut même dire qu’il était un peu obligé: le samedi 10 décembre, on fêtera le bicentenaire de la naissance à Liège (jour pour jour) de César Franck. Pianiste virtuose, et plus encore organiste d’exception, improvisateur hors pair, compositeur, pédagogue, Franck fit l’essentiel de sa carrière à Paris. Sans doute un peu moins joué de nos jours que certains de ses contemporains, il fut tenu pour un rénovateur de la musique au XIXe siècle. Parmi ses admirateurs, et il ne se cachait pas pour le faire savoir, l’immense Franz Liszt qui avait d’ailleurs invité le jeune César à assurer les premières parties de ses récitals, avant, plus tard, de comparer le Franck, adulte et compositeur, à Bach en personne.

Pour l’anecdote, César Franck a dirigé plusieurs de ses compositions à Tournai, en la Halle-aux-Draps, le dimanche 27 avril 1890. C’est la Société de musique locale qui les avait interprétées, renforcée par une série de solistes de premier plan dont le légendaire violoniste Eugène Ysaye, celui qui allait donner son nom au concours devenu par la suite "Reine Élisabeth". Il se dit aussi que le dimanche en matinée César Franck se rendit à la cathédrale et improvisa longuement sur les grandes orgues.

Quelques jours plus tard, César Franck fut victime d’un accident (entre fiacre et omnibus) à Paris. Il ne s’en remit pas et mourut le 8 novembre de la même année.

Récital Franck, par Étienne Walhain, cathédrale, samedi 10 décembre 18 h. Entrée 10 € (étudiant 5 €, < 12 ans, gratuit)

Délicieuses viennoiseries

Pétillants et joyeux, les accents créés au bord du Danube enchantent toujours et partout à l’approche des Fêtes, avec apothéose le jour de l’An à Vienne.

À Tournai, le "Grand concert viennois" est proposé par la confrérie des Cinq clochers. Et pour la bonne cause. Depuis la création de leur Service-club en 1984, les confrères, vingt-neuf à ce jour, n’ont eu qu’un objectif : épauler les institutions qui soignent, éduquent, protègent les enfants que la société leur confie.

Pour réunir des montants (vraiment !) significatifs, ces bénévoles ne ménagent pas leurs peines. Le concert viennois est l’une de leurs organisations phares.

L’invité de cette 28e édition est l’Ensemble instrumental de Wallonie. Créé en 1980, il est devenu sept ans plus tard un orchestre symphonique de 45 professionnels. À la baguette, ils sont deux, le fils Jean-Luc et le père Giovanni, Votano, brillant clarinettiste dans de nombreux orchestres qui a, dans un vaste répertoire, spécialisé l’Ensemble Instrumental dans la musique viennoise. La soirée sera agrémentée par la cantatrice Albane Carrère.

Concert viennois, Ensemble instrumental de Wallonie, église Saint-Paul, samedi 10 décembre 18 h. Entrée, 35 €. (tickets en vente à l’Impératrice, et secretariat@confrériedescinqclochers.be)

Le Messie très attendu

C’est un monument de la musique (au célébrissime Alleluia) que la Chapelle Musicale de Tournai, sous la direction de Philippe Gérard, et les Choeurs et Solistes du The New Baroque Times Voices, sous la direction de Pablo Garcia et Thierry Lequenne, interpréteront…

Le Messie de Georg Friedrich Händel est un oratorio (drame lyrique sur thème religieux) pour solistes, chœurs et orchestre. Un des plus fameux de l’histoire de la musique, au même titre que les grandes Passions de Bach. S’il a été composé dans l’optique de Pâques, le fait est que cet Alleluia est beaucoup plus souvent joué dans la période de l’Avent…

Händel, prolifique dans le domaine de l’opéra se tourna, l’âge venant, vers l’oratorio. Maître incontesté de l’art vocal et tout à la fois organiste célébré dans toute l’Europe, Händel écrivit le Messie en 1741 (il avait 56 ans). L’œuvre connut un triomphe à sa création à Dublin en 1742 et lors de sa création à Londres 1743 (le roi George II se leva de son siège en entendant l’explosion de joie de l’Alléluia, et la tradition perdure dans le monde anglo-saxon). Il fallut ensuite quelques années pour que le Messie s’impose face à une certaine critique qui le trouvait trop expansif comme support à la prière. Ce qui était paradoxalement à la fois exact et stupide !

Le Messie, de Händel, par la Chapelle musicale et le New Baroque Times Voices, église Saint-Jacques, samedi 10 décembre, 20 h. Entrée 25 € (étudiants et < 26 ans: 15 €) chapellemusicaletournai@gmail.com