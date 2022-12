C’est dans la cité des Cinq Clochers que tout a commencé pour Baudouin Oosterlynck, originaire de Courtrai, et qui a suivi ses humanités dans un collège géré par des Capucins, à la chaussée de Lille à Tournai. " On nous emmenait écouter des concerts de musique classique à la Halle-aux-Draps, se souvient-il. Et juste avant de rentrer àl’internat, l’un des pères nous demandait de faire silence, et il tapotait ses clés sur le bois de la porte pour que l’on écoute ce son… "

Aujourd’hui, c’est l’artiste qui invite les visiteurs du Musée des Beaux-Arts de Tournai à explorer les particularités acoustiques de ce lieu singulier conçu au départ par Victor Horta pour activer le regard sur les œuvres. "Je suis un artiste du son qui navigue entre l’œil et l’oreille, par l’œil et par l’oreille. La plupart d’entre nous se promènent avec les yeux. Depuis mon enfance, je me promène avec les oreilles."

L’un des pionniers de l’art sonore

C’est ce tableau, recherché par Baudouin Oosterlynck, qui lui a donné l’idée d’exposer sa collection de lunettes au Musée des Beaux-Arts de Tournai. ©eda

Baudouin Oosterlynck est reconnu internationalement comme l’un des pionniers de l’art sonore, entre la musique expérimentale et les arts plastiques. Il cherche à interrompre le tumulte du monde pour en révéler des vibrations, des fréquences ou des réverbérations enfouies ou jusque-là ignorées.

"Pour un musicien qui regarde autant qu’il écoute, le musée des Beaux-Arts de Tournai est une aubaine, ajoute l’artiste. Les volumes dessinés par Victor Horta et les œuvres de la collection entrent en résonance avec ce que je pourrais y faire entendre. On aurait même envie de chanter…"

Des instruments d’écoute

Les visiteurs sont invités à manipuler ses "instruments d’écoute" faits de stéthoscopes, de récipients en verre ou autres fils de fer et plaques de cuivre, et à se laisser guider au fil des expérimentations sonores. Aux côtés de l’installation "A pro-peau", telle un instrument à percussion, au cœur de l’atrium, ou de ses prothèses pour oreilles, l’artiste met ainsi à disposition ces instruments pour stimuler, dans une relation d’intimité, les sens du regardeur-auditeur tout autant étonné par la bizarrerie de l’objet qu’il aura entre les mains que par la découverte d’une gamme inouïe de sons.

Une collection de prothèses pour l’œil

Parallèlement à ce travail sonore, Baudouin Oosterlynck est aussi un grand collectionneur de lunettes, de "prothèses pour l’œil" toutes époques confondues. Et c’est d’ailleurs grâce à une paire de lunettes et à une œuvre qu’il l’a représentée qu’est née l’idée de l’exposition au musée des Beaux-Arts. "Nous avons un jour croisé Baudouin Oosterlynck sillonnant le musée à la recherche d’un tableau pour le moins curieux de nos collections, se rappelle Julien Foucart, conservateur du Musée des Beaux-Arts. Il avait en effet repéré dans l’un tableau qui avait été exposé, mais qui avait été remis dans notre réserve, l’image d’un raccommodeur de soufflets du XVe et l’une des plus anciennes représentations connues de lunettes sans branche appelées “bésicles”."

Exposé aux cimaises, le tableau partage ainsi l’espace avec les vitrines aux lunettes. D’autres œuvres de la collection du musée font écho aux "partitions-dessins", fruits des voyages de Baudouin Oosterlynck à la quête de beaux silences, mais aussi aux instruments de musique restés silencieux ou encore à ses sculptures sonores en tous genres. "L’idée de ces expositions est de proposer un accrochage inédit, dont certaines œuvres assez méconnues, et d’inciter à un nouveau regard sur nos collections afin qu’elles racontent de nouvelles histoires de par la présence d’autres artistes qui mettent en lien leurs œuvres et leurs démarches artistiques", relève le conservateur.