Un calendrier du Tournai d’avant et d’aujourd’hui

La première version de son calendrier date des débuts de la crise sanitaire. "J’avais profité du confinement pour préparer un calendrier contenant de belles photos de Tournai". Ce premier essai avait connu un beau succès. Pourquoi avoir changé le concept et le baptiser, "Tournai en 1923 & 2023" ? "Je pense réaliser de bonnes photos et maîtriser la technique, mais je ne suis pas photographe dans l’âme, je n’ai pas l’œil aussi aiguisé que peuvent l’avoir certains. Alors je me suis centré sur une démarche que je fais assez bien je trouve, liée à ma passion (et à ma formation) pour l’histoire: photographier des endroits repérés sur de vieilles cartes postales de la période comprise entre 1890 et 1935 et qui parlent aux habitants. Je deviens ainsi un Sherlock Holmes pour retrouver des lieux pas toujours évidents à localiser exactement parce que des quartiers ont été détruits et reconstruits, des arbres ont été plantés, etc."

Les abords de la Tour Henri VIII. ©Calendrier Azur

Ce travail de repérage et de prises de vues prend énormément de temps. "Je souhaite suivre les saisons en fonction des mois du calendrier, et ce n’est pas le plus facile. Durant l’automne, notamment, qui offre une période assez courte et parfois assez peu ensoleillée. Je dois parfois retourner quelque part à plusieurs reprises pour avoir de bonnes photographies".

Le travail de recherche historique est mis en valeur sous chaque photo, avec quelques lignes d’explications ou d’anecdotes. Toutes les légendes sont traduites en anglais, en néerlandais, en allemand et surtout en patois tournaisien.

Le quai du Marché au Poisson. ©Azur Calendriers

Didier Lemaire exporte son concept de calendrier avant/après dans d’autres villes: Bruges, Charleroi, Liège, Leuven, Malines, Mons et Namur. "Je rêve toujours de pouvoir gagner ma vie avec ce projet. Je me laisse encore deux ou trois ans avant d’en tirer des conclusions".

À Tournai, le calendrier est en vente (à 10€) dans une quinzaine de librairies ainsi qu’à l’office de tourisme.