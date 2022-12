Le vivre ensemble avec l'Union musicale de Templeuve

L’assistance apprécia les différentes œuvres exécutées sous la baguette de Cyril Perrier. On épingla le Concerto de Ajuanjuez, interprété par un jeune trompettiste talentueux, Henri Verstreken-Charvet.

"Avec ce programme riche et varié nous avons voulu souligner l’importance de l’Harmonie en musique, du vivre ensemble sur le plan musical en se retrouvant avec plaisir chaque semaine pour ensuite faire partager cet amour de la musique avec le village dans lequel elle évolue, change et s’adapte depuis 1919" poursuit Philippe. Le concert a été suivi par le vin d’honneur et le banquet lors duquel deux musiciennes ont été médaillées pour leur fidélité à la musique: Claudia Cornille (25 ans) et Martine Joveneau (45 ans).