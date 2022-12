Que reproche-t-on à l'intercommunale de soins (Imstam) de Wallonie picarde ?

"Mais qu’est-ce que l’on reproche réellement à l’Imstam et à ses travailleurs ?" s’interrogent la directrice, Colette Legrand et le président du conseil d’administration, Aurélien Pierre. L’incompréhension, la tristesse et une bonne part de colère s’entremêlent dans leurs propos dès lors qu’ils évoquent les récents événements : "Le personnel encaisse ces débats comme des remises en cause de son boulot ; il se demande à quoi il sert! Nous sommes dans un secteur d’activités où, par exemple, les infirmier(re)s sont très recherché(e)s ; il nous en manque même 2 ou 3. Avec un discours comme celui que certains tiennent, comment voulez-vous que nous fassions face ou même que nous puissions conserver nos effectifs ?"

Point par point, nos interlocuteurs répondent ensuite aux interrogations et griefs.

30 ans : n’est-ce pas beaucoup (trop) ?

L’élément déclencheur de la crise actuelle tient à cette demande de renouvellement d’affiliation pour une durée de 30 ans, ce que certaines communes considérent comme démesurée : "Pourquoi un bail de 30 ans est-il jugé normal pour Ideta ou Ipalle et inacceptable pour l’Imstam ? Ce bail a été défini par le conseil d’administration, qui est composé de 19 membres, représentatifs de toutes les tendances politiques. Il a considéré que cela devait permettre à l’intercommunale de se projeter et à son personnel d’avoir des perspectives d’avenir".

Les communes en ont-elles pour leur argent ?

Les entités doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 2,24 euros par habitant.

" L’argument financier relève du prétexte, rien d’autre! Car si les communes effectuent les démarches, elles peuvent récupérer tout ou partie de cet argent. Par exemple, plus elles font appel à nos infirmières à domicile, plus elles peuvent puiser dans un fonds social de solidarité. Dans le domaine scolaire, le programme de Promotion de la santé dans les écoles (PSE) leur est proposé gratuitement. Nous offrons également des possibilités de formation gratuite au personnel des maisons de repos. Nous pouvons assurer la coordination de divers services d’aide à domicile. Nous mettons aussi à disposition une centrale d’achats.

Certains CPAS répondent à nos invitations, collaborent avec nous, d’autres pas : pourquoi ? De surcroît, nous sommes ouverts à des projets novateurs, pour autant qu’ils soient budgétairement tenables.

Alors soyons clairs, évoquer des considérations financières ne sert qu’à cacher de petits jeux politiques ou des intérêts personnels ".

L’Imstam fait-elle ce qu’il faut pour se faire connaître ?

"Je veux bien tout entendre, mais pas que nous vivons cachés!", le président Aurélien Pierre monte cette fois au créneau, "Dès mon entrée en fonction, j’ai rencontré tous les bourgmestres. Madame la directrice et moi-même avons vu tous les collèges communaux. En avril dernier, nous étions reçus par la conférence des bourgmestres de Wapi. Avant chaque AG, nous transmettons un rapport d’activités que chaque conseiller est susceptible de consulter.

Avant la fameuse AG extraordinaire, nous sommes allés à la rencontre des quatre fédérations de parti. Et de manière systématique, nous diffusons des folders, nous assurons des campagnes de dépistage (actuellement pour sensibiliser au diabète), nous sommes présents à des salons sur la santé. Prétendre que nous manquons de visibilité, c’est n’importe quoi! La question est plutôt : pourquoi certaines communes ne veulent-elles pas assurer la promotion de l’Imstam ? "

Quelles conclusions tirer ?

"Des ouvertures persistent. Les décisions actuelles ne sont pas irréversibles et de toute façon, toutes les communes restent affiliées jusqu’en 2028. Il nous semble important de réaffirmer que l’Imstam est un service public et donc, par exemple, que nous acceptons de prodiguer tous les soins, nous n’avons pas de vocation commerciale. Mais au jour d’aujourd’hui, les propos tenus ne font qu’inquiéter à la fois notre personnel et nos patients qui s’interrogent. Et nous le regrettons vraiment".

Le mot de la fin ?

Nous le laissons à Aurélien Pierre, qui livre une comparaison révélatrice du contexte et des moyens de l’institution : "L’Imstam est à Ideta ce que la commune de Tournai est à la commune de Pecq, et je sais de quoi je parle: elle dispose d’une petite structure mais doit répondre aux mêmes obligations qu’une plus grosse".