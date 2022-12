Jacky le Tournaisien se rend un dernier hommage

Non, il ne nous a pas quittés, notre ami Jacky ! Seulement les cimaises de la maison de la culture où il n’a eu – entre autres – de cesse, durant quarante-deux ans, de mettre en lumière les meilleurs artistes en lien avec la Wallonie picarde. Alors, la Galerie du Lapin Perdu a proposé à l’animateur de concevoir une dernière exposition, aux premiers jours de sa pension. Le long titre ( Au revoir, dis-je. Bonjour, répondit-il: "Jacky Legge", entre guillemet s), "c’est lui qui l’a choisi" précise son désormais ancien collègue, Greg Van Laecken, qui a conçu cette expo hommage avec la talentueuse plasticienne Priscilla Beccari, issue comme lui de l’ESA Académie des Beaux-Arts de Tournai (où se situe la galerie), Olivier Muzelek, animateur au Non-Lieu à Roubaix, et un·e artiste plasticien·ne surprise. La bonne idée fut d’imaginer ce clin d’œil dans le rétro dans l’esprit de "Small is beautiful", qui se tient ce week-end au Non-Lieu. Dans les très nombreuses pièces qui composent sa collection personnelle (et font de sa maison un étonnant musée), Jacky Legge a donc puisé des "petits formats" d’œuvres achetées, d’autres reçues, et d’objets hétéroclites glanés notamment sur les brocantes et dans les ressourceries. On retrouve ainsi des œuvres d’artistes renommés (Louis Deltour, René Huin… que Greg a eu comme profs à l’ESA) ou Watkyne mais aussi celles de jeunes créateurs en devenir. Et, à côté de cela, quelques kitscheries comme ces biscuits qui, chez lui, sont confrontés à l’art contemporain "p our créer quelque chose" ou de jolies trouvailles comme le pinceau rougi de Bayon… D’une première sélection, le trio a retenu 143 pièces dans une pétulante mise en place, reproduite (en numérotant chaque élément pour les renvoyer éventuellement à leur auteur ou à leur description) par des étudiants de l’école. Le visiteur passe par une ribambelle de sentiments: il est séduit, étonné, amusé, déconcerté ou conforté, et souvent surtout intrigué. Une bibliothèque avec des catalogues, des monographies, des recueils de poésies et de textes (posés à même le sol) et des archives télévisées complètent l’exposition.