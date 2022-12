Envie d’idées de sorties pour ce week-end ? Retrouvez l’agenda de la Wallonie picarde

1. Le salon des Vins à Leuze-en-Hainaut

La 21e cuvée de la foire aux vins et des métiers de bouche du Fifty-One réunira ces vendredi soir, samedi et dimanche, une vingtaine de producteurs à l’hôtel de ville de Leuze-en-Hainaut

La foire aux vins et des métiers de bouche, organisée par le Fifty-One de Leuze, s’ouvrira par une nocturne en guise d’inauguration, ce vendredi de 17h à 21 h, le tout agrémenté d’un walking dinner.

La salle des fêtes de l’hôtel de ville de Leuze sera ensuite rythmée, ce week-end de 11h à 18 h, de dégustations et de découvertes de nombreux cépages. Une vingtaine de viticulteurs, venant principalement des quatre coins de la France, sont annoncés aux côtés de six artisans de produits de bouche (saucissons, chocolat, foie gras, huile de colza…).

Au rayon des nouveautés, Paul Strubbe proposera ces samedi et dimanche matin une balade à travers les différents stands, avec sa casquette d’œnologue.

Les bénéfices du salon des vins leuzois seront principalement reversés à des associations locales qui œuvrent en faveur de l’enfance défavorisée.

Entrée: 5 €

2. La saison des marchés de Noël est lancée en Wapi

Après déjà quelques activités le week-end dernier, la saison des marchés de Noël est désormais pleinement. De nombreux rendez-vous festifs et féeriques sont annoncés dans les communes de Wallonie picarde. Toutes les informations pratiques sont reprises dans l’outil de recherche ci-dessus.

– À Ath: au quai de l’Entrepôt, samedi et dimanche ; à Ostiches: aux Prés de Sartiau, dimanche après-midi – À Belœil: à la Liaison Paysagère, samedi et dimanche – À Brugelette: parc du château d’Attre, samedi – À Lessines: place d’Acren et cour de l’ancien couvent, samedi après-midi et dimanche – À Mouscron: sur la Grand-Place et la Rénovation urbaine, jusqu’au 24 décembre (également sentier féerique et 40 automates) ; à Dottignies: à la Cigalière, vendredi soir – À Pecq: salle Jean-Lefebvre à Hérinnes, dimanche – À Péruwelz: place de Brasménil, samedi et dimanche – À Tournai: à Saint-Luc Ramegnies-Chin, samedi et dimanche

3. L’exposition « Au revoir, dis-je. Bonjour, répondit-il: “Jacky Legge”, entre guillemets » (Tournai)

La Galerie du Lapin Perdu présente 143 pièces de la collection privée de Jacky Legge. Une chouette expo, à la fois "petite" et foisonnante.

©–

Alors que Jacky Legge, animateur de la maison de Culture de Tournai n’a jamais eu de cesse de mettre en lumière les meilleurs artistes en lien avec la Wallonie picarde, la Galerie du Lapin Perdu lui a proposé de concevoir une dernière exposition, aux premiers jours de sa pension.

Dans les très nombreuses pièces qui composent sa collection personnelle (et font de sa maison un étonnant musée), Jacky Legge a donc puisé des "petits formats" d’œuvres achetées, d’autres reçues, et d’objets hétéroclites glanés notamment sur les brocantes et dans les ressourceries.

À la galerie du Lapin Perdu (14, rue de l’Hôpital Notre-Dame), du mercredi au dimanche de 14h à 18 h, jusqu’au 18 décembre. Entrée libre.

