À l’hôtel de ville de Tournai, on apprend le « patois d’ichi » (vidéo)

Une bonne dizaine de lieux de l’hôtel de ville ont désormais une signalétique en picard. Ouvrez donc l’œil quand vous passez les portes, et n’hésitez pas à aller chercher à l’accueil un feuillet d’explication qui donne la signification des phrases.

Labellisée "Ma commune dit oui aux langues régionales" par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis mai 2021 (comme les communes de Brunehaut et d’Ellezelles, la ville s’est engagée à mettre en œuvre des actions pour promouvoir le picard sur son territoire. Parmi celles-ci figure justement l’installation d’une signalétique en picard au sein de l’hôtel de ville qui invite le public à nouer ou à renouer des liens avec sa langue régionale. Le parler tournaisien, appelé familièrement "patois", est désormais reconnu comme "langue régionale endogène" en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les phrases sont tantôt de simples traductions, tantôt des maximes populaires choisies pour leur aspect poétique, philosophique voire humoristique…

Si vous prenez l’ascenseur, vous lirez ceci: "On cait pus vite in bas d’l’étchelle in cueillant dés ç’risses qu’in sarquélant lés fraisses" (On tombe plus vite de l’échelle en cueillant des cerises qu’en sarclant des fraises).

Et à l’étage, vous verrez ceci face à la salle du conseil communal: "Ichi on lés busie leonque" (ici on prend le temps de réfléchir).