Au bout de deux ans de rigueur, d’écoute et d’apprentissage, il en est ressorti un projet intitulé "Hybride". Des rappeurs locaux y posent leur voix sur des musiques instrumentales.

La compilation de ces sons enregistrés vous sera proposée en live ce vendredi 2 décembre par six jeunes et trois musiciens dans la salle de concerts de Masure 14.

Le fruit d’un travail d’équipe

C’est une première expérience qui sera réitérée. "En fait, La Cimenterie aide les talents artistiques en fonction de leurs besoins. On a remarqué que plusieurs musiciens nous avaient rejoints. Les jeunes rappeurs du groupe ont testé leurs textes, accompagnés d’instruments. L’exercice n’était pas simple. Ils avaient envie d’aller plus loin, alors on a introduit un dossier. Cela nous a permis de lancer un projet en collaboration avec nos partenaires (le Centre de Jeunes d’Antoing, Infor Jeunes, Port’Ouverte et Masure 14) et Les Locos donnent de la Voix. Grâce à cette association, on a eu accès à des espaces de répétition et leur studio d’enregistrement. Avec le covid, tout a été chamboulé, mais maintenant le fruit de ce travail collectif peut être présenté", explique Charlotte Toubeau, coordinatrice et également animatrice à Masure 14.

La soirée gratuite démarre à 19h30 avec le DJ Souldef. "Avant la présentation des sons et autres bonus qui ne figurent pas sur la mixtape, on accueillera un rappeur bruxellois, Benelo ainsi qu’un jeune Tournaisien, Manssour, pour qui c’est la première scène".