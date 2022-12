Le « Tam Tam de l’Europe », un lieu à faire vivre au centre-ville de Tournai

Le week-end dernier, il accueillait des commerçants du centre-ville ; ces samedi et dimanche, de 10h à 15 h, place aux enfants qui y revendront leurs jeux/jouets ou viendront en acheter en seconde main. Le bâtiment de l’ancien Tam Tam et de l’hôtel Europe, sur la Grand-Place de Tournai, reprend vie. Son propriétaire, AGIRA, et son gestionnaire VIP Immobilier veulent en faire un lieu dédié à des événements culturels, créatifs, culinaires, ludiques, commerciaux, etc. "A l’étage, nous comptons y aménager des appartements, précise Kelly Van Deputte, gérante de VIP Immobilier. Par contre, le rez-de-chaussée restera un pop-up store urbain, le “Tam Tam de l’Europe”, qui pourra accueillir des événements en tous genres."