Le projet éolien de Barry-Béclers raboté de 4 à 1 machine

De part et d’autre de la Grand’Route (N7), entre les villages de Barry et de Béclers, la SA Engie Electrabel ambitionnait d’édifier un parc de 4 éoliennes. On apprend aujourd’hui que le projet initial mené en partenariat avec Wind4Wallonia, une structure associant plusieurs intercommunales wallonnes dont Ideta et l’IEG, a été abandonné.