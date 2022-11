Des conteneurs pour déchets organiques de cuisine dans tous les villages de Tournai

Marie-Christine Marghem (MR) fait remarquer que le point d’apport volontaire situé au pied de l’église Saint-Jacques, en ville, n’a pas été positionné de façon judicieuse. "Il est situé au pied d’un bien classé remarquable, nous voudrions éviter une telle situation avec les nouveaux lieux identifiés".

L’échevine Caroline Mitri (environnement) relève qu’un emplacement est choisi au terme d’un long travail de terrain. "Il ne peut pas y avoir d’impétrants souterrains ni aériens, ça doit être étudié au niveau de la mobilité dans le quartier, etc. Par ailleurs, on fait attention aux places de villages où l’on trouve généralement les églises, des éléments de patrimoine, etc".

L’échevin Philippe Robert, qui présidait lundi soir la séance de conseil communal en l’absence du bourgmestre Paul-Olivier Delannois (pour cause de maladie), admet que la localisation de PAV au pied de l’église Saint-Jacques n’est pas idéale. "C’est pour cette raison que l’emplacement du PAV de Saint-Maur n’a pas encore été attribué: la place de Saint-Maur est classée, le collège en tient compte pour ne pas faire deux fois la même erreur. On est en train de chercher un autre endroit moins impactant sur le territoire Saint-Maur".

Mine de rien, ce n’est pas si facile que ça de trouver un lieu qui n’altère pas trop son environnement, et qui attire des citoyens. "On ne peut pas obliger les gens à faire plus de 150 mètres, il doit y avoir un bon maillage pour plus d’efficacité".