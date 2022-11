Tribunal de tournai : pourquoi la jeune victime mentirait-elle ?

L’analyse ADN correspond

Été 2017, mère et fille décident de passer du bon temps dans un appartement loué à la côte. Le propriétaire est une connaissance éloignée de la famille. Celui-ci vient les saluer le 27 juillet et décide de passer la nuit sur place. La petite interpelle sa maman le lendemain. Elle parle "de saucisse, de mouvements et d’un truc gluant dans la main".

Dans sa première audition, le prévenu confirme qu’il était présent, mais qu’il n’a rien fait. "Ma cliente a eu la présence d’esprit de reprendre les draps. Du sperme est retrouvé. L’analyse ADN est positive", souligne le conseil de la partie civile.

La version de l’individu change alors: "J’ai profité de leur absence durant cette journée pour me soulager sur le lit". Explications qu’il réitère à la barre du tribunal. La présidente l’interroge:

"Les draps ne vous appartiennent pas et vous laissez tout comme ça ? C’est frais ! Pourquoi ne pas faire cela dans un autre endroit qui n’accueille pas de potentiels locataires ? Mieux, pourquoi ne pas faire cela chez vous ?".

« Il n’a pas choisi son attirance »

Cinq ans plus tard, la jeune fille a toujours besoin d’un suivi psychologique et est "encore en colère". Le procureur relève que le prévenu essaye d’échapper à ses responsabilités. "Lesquelles ? D’avoir détruit la vie d’une mineure et celle de ses parents. C’est un drame humain".

La défense entend les incohérences : "Mais le doute doit profiter à l’accusé. Le récit de la plaignante pose question. Faut-il raisonner par la voix des victimes et dire qu’elle est absolue ? Ce n’est pas la justice belge".

Pour la peine encourue, l’avocat met en avant l’ancienneté des faits, la discrétion de son client depuis lors et son absence d’antécédents. "Est-ce que Monsieur a une attirance pour les enfants ? Il ne l’a pas choisie. S’il est un pédophile, mais reste abstinent, ça ne me pose pas de problème". Un sursis simple est sollicité afin "de ne pas désocialiser" l’individu. "Cela reste quand même une épée de Damoclès". Le jugement sera rendu le 19 décembre.