Tournai : Saint Nicolas ne connait pas la crise... mais "il choisit plutôt des petits cadeaux"

"On ne peut pas le nier, la période est difficile pour les gens, et cela se fait quelque peu ressentir dans les achats qui sont davantage réfléchis, relève Michèle Mauchard de Chantelivre. Ainsi, les ventes ont débuté un peu plus lentement ; dans un premier temps les gens venaient faire un tour dans le magasin, se renseigner, demander de mettre de côté et puis revenaient pour acheter le jeu ou le jouet en question."

Si le prix des jeux a augmenté d’environ 5%, le budget pour les cadeaux de fin d’année ne semble pas trop impacté par les perspectives économiques. Il y a un constat à deux vitesses: des gens qui font encore plus attention, et d’autres qui ne regardent pas trop à leur budget pour faire plaisir à leurs enfants ou petits-enfants, ajoute la commerçante tournaisienne. Par contre, on remarque que les clients privilégient plusieurs petits cadeaux plutôt que des grands. Ils sont aussi fort attentifs à acheter des jeux de qualité, qui seront utilisés durant plusieurs années et qui passeront d’un enfant à l’autre. Le prix est aussi l’un des éléments sur lequel ils sont attentifs, et encore davantage maintenant, tandis que certains clients veillent à ce que le jeu ou le jouet soit éthique, équitable ou écologique. "

Un retour à la « normale » après deux années exceptionnelles

L’année 2022 s’annonce ni bonne ni mauvaise après ces deux dernières années exceptionnelles pour le secteur. "En 2020, le confinement lors du Covid a incité les gens à acheter des livres ou des jeux pour s’occuper ou occuper les enfants, relève Michèle Mauchard. Par la suite, en 2021, on a bénéficié de l‘attrait pour le commerce local, mais on remarque, ces derniers mois que cette tendance s’estompe un peu, ce qui explique une petite baisse des ventes pour cette année qui sera à nouveau comparable à 2019."

Chantelivre peut néanmoins compter sur une clientèle fidèle. "C’est sans doute notre chance pour résister à la crise ! En 30 ans, on a réussi à créer une histoire et un lien avec nos clients ; aujourd’hui, ce sont les enfants qui ont joué avec nos jeux qui viennent acheter les cadeaux de leurs enfants. Les clients apprécient aussi les conseils que l’on peut prodiguer… Pour nous, c’est une période que l’on adore: aider les gens à faire plaisir à des enfants !" Il est plus difficile d’attirer de nouveaux clients. "De par notre situation au centre-ville, et la crainte des clients d’y venir en raison des travaux et de la circulation. Il ne faut pas non plus nier la concurrence d’Internet… De notre côté, nous avons mis en place un site de vente pour les livres, mais nous demandons aux clients de venir les chercher au magasin et ainsi éventuellement d’y faire un petit tour… Cela fonctionne bien, et l’année prochaine, nous le développerons avec une partie de nos jeux et jouets."