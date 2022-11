Templeuve : Thomas réalise le doublé au (dernier?) Prono World Tour

Thomas reconduit son titre

L’année 2022 a été marquée par la mise au calendrier du mondial de cyclo-cross ainsi que plusieurs épreuves féminines ces dernières faisant l’objet d’un classement distinctif remporté par Vincent Lorthioy. Et si Christelle Staelens a réalisé une saison "à la Remco" avec des succès aux Tour des Flandres, Flèche wallonne, San Sebastian et Mondial du chrono, Thomas Depinoy confirma son titre de l’an dernier. Il fit preuve de régularité et remporta deux victoires. Il devance Vincent Vandepeute et Christophe Marquette. Ce dernier a épinglé à son palmarès, déjà bien fourni, les premières places des différents chronos et grands tours. Les autres principaux lauréats sont Jules Wilmotte, Erwin Demesmaeker, Johan Wallez et Didier Bocquet. Tous les participants vainqueurs d’étape ou non étant également récompensés.