Ere : pour la Cecilia, la clôture d’une saison particulièrement riche

Reclassement de l’Harmonie

"G râce à l’assiduité, la rigueur et le talent de nos musiciens nous avons franchi une première étape dans l’un des objectifs que j’avais fixés en arrivant à la direction: reclasser l’harmonie dans la catégorie" Excellence ". Nous avons fait une très chouette prestation lors des rencontres provinciales dans la" première catégorie "avec plus de 90%. Le concert de Sainte Cécile ne fait que conforter le choix de nous frotter à la catégorie d’excellence dans 4 ans". Rayon satisfaction, Thomas fait aussi part de la nouvelle formule du camp musical "Plus de 60 stagiaires ont travaillé des morceaux durant la semaine et tous étaient ravis, tant musicalement qu’humainement. Ici aussi, rendez-vous est déjà pris pour 2023".

Pointilleux mais heureux

Thomas Van Ingelgem est fier de se trouver à la direction de la RCE. "C’est juste génial. Je peux désormais me risquer à travailler des pièces originales et difficiles. Ce style de musique, qui est toujours resté dans un coin de ma tête à côté du jazz, me parle. Et entendre ces morceaux comme lors de notre Sainte Cécile. c’est le pied". Avec l’investissement humain et le travail fourni – plus de 40 présences à chaque répétition – les résultats suivent. " Si je suis pointilleux, mes remarques sont accueillies positivement et appliquées. De plus, l es musiciens chevronnés prodiguent des conseils avec tact et bienveillance". Tout cela contribue à la superbe ambiance qui règne comme lors des "afters" de répétitions, pas toujours évidents à gérer le lendemain matin… "Le groupe a plus l’impression d’aller voir sa famille que de participer à une répétition obligatoire" conclut Thomas.