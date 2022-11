Des feux de chantier pour sécuriser les abords de la gare de Tournai

"Pas question de laisser cette insécurité perdurer à ces deux carrefours. La police règle la circulation aux heures de pointe, les gardiens de la paix interviennent aussi. Mais on constate sur place que ce n’est pas forcément moins dangereux à d’autres moments de la journée: les véhicules ont tendance à roule plus vite", indique Jean-François Letulle, échevin de la mobilité à Tournai. "Ça ne peut pas durer. On ne peut pas demander aux piétons de traverser deux fois deux bandes de circulation sans aucun îlot refuge entre les deux. Et comme le SPW ne peut pas dégager de l’argent pour financer le placement de feux lumineux, même s’il s’agit d’une voirie régionale, la ville a décidé de prendre ses responsabilités en prenant en charge le coût de l’opération".

Concrètement, les deux traversées piétonnes du boulevard situées face à la gare, entre les deux voiries du parc Crombez, seront supprimées. Celles situées face à la gare des bus et face au Golden Palace seront équipées de huit feux de chantier pour régler la circulation. Pourquoi huit ? Parce qu’à chaque trottoir il en faut deux, un visible par les automobilistes, et l’autre par les piétons.

Quand ce dispositif sera-t-il opérationnel ? "Le plus tôt possible. Une réunion technique aura lieu ce mercredi à ce sujet".