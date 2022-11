Mona Lisa à Tournai allie art et beauté dans un concept novateur

Peggy est une figure bien connue à la rue de la Madeleine. En effet, en y installant son salon de coiffure "L’Hair du temps" il y a trois ans, elle a œuvré à la redynamisation du quartier. "J’ai ouvert mon premier salon à la rue de la Tête d’Argent en octobre 2010 et j’ai toujours voulu rester dans le quartier", explique la coiffeuse et cheffe d’entreprise originaire de Roubaix, mais Tournaisienne d’adoption. "J’ai déménagé en 2019 pour devenir propriétaire, mais aussi avoir plus d’espace et de visibilité." Une décision qu’elle n’a jamais regrettée, que du contraire ! "Ma philosophie, c’est d’être coiffeuse de quartier. C’est très important pour moi et vraiment riche. On rencontre des gens de toutes les générations et de tous les milieux et tout le monde s’entraide."