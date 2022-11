"Dans la soupente des artistes" de Bernard Wallerand : les chemins croisés de l'art

Passionné de Van Gogh, Bernard Wallerand a enseigné le français à l’institut Saint-Luc. Il y a croisé des étudiants tendus vers une carrière artistique. Parmi eux, Eliott, élève en 6e illustration, conjugue différents aspects de la personnalité évoquée. Fragile, amoureux et talentueux, le jeune homme est resté bouleversé par le décès de son frère aîné. Le romancier établit un parallélisme entre le grand peintre et l’adolescent. " Je me suis beaucoup documenté sur la vie de Van Gogh, confie Bernard Wallerand. Dans mon récit, on le retrouve en fin de vie, à l’auberge de Ravoux, dans sa soupente. Il fait un retour sur son existence, sur son enfance marquée par l’absence d’un frère mort un an avant sa naissance. Tout son parcours sentimental remonte aussi à la surface. Ses amours impossibles, ses rêves déçus, son itinéraire artistique… Cet homme avait l’amour des gens simples, s’émouvait de la pauvreté. "