Le club est dirigé par Jean-Marie Menet (président-trésorier) et Laurence Devleeshouwer (secrétaire).

Lors de leur tournoi annuel, les organisateurs ont enregistré la venue de 88 équipes et 11 inscriptions par sympathie.

La finale a été des plus serrées. Sur le score étriqué de 24/22, Kévin Cardon et Laurent Hourez (Amis d’Allain) se sont imposés face à Kévin Verstraete (Amis d’Allain) et Ludovic Depoorter (Amis Brogteux).

Un prix spécial pour la meilleure jeune a été remis à Léa Denis (Saint-Brice).

Challenge de régularité

1. Rudi Merchez (310 points), 2. Christophe Flament (240), 3. Tiphanie FaidHerbe et Pascal Mauquoy (230), 5. Kévin Cardon (200), 6. Jonathan Vienne (170), 7. Kévin Decobecq (160), 8. Olivier Liette et Didier Vancles (150), 10. Jean Lampole, Jérémy Lucq, Jean-Marie Menet et Sébastien Merchez (140).