Notre agenda Wapi: Les Rencontres Jeu T’aime, une balade cycliste lumineuse et des distributions d’arbres

Tout au long du week-end de nombreux événements et festivités feront vivre la Wallonie picarde. Avec notamment comme points d’orgue: Les Rencontres " Jeu T’aime " (Tournai et Mouscron), la semaine de l’Arbre (Wapi), et une balade cycliste lumineuse. Retrouvez l’agenda complet des activités organisées dans notre région, et concoctez votre propre programme.