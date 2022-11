Le Tournai d’avant: utile et pittoresque, le marché au poisson

L’envers du décor, poissonniers avec leurs paniers d’osier après la vente. ©ÉdA

D’eau douce ou de mer ?

Parmi les grands travaux de Louis XIV, il y a la citadelle et, plus intéressant pour la cité, le rétrécissement de l’Escaut. On se bornera ici au thème choisi : le marché au poisson.

A Tournai existe, depuis des temps immémoriaux, deux lieux de vente. L’un au quai des Poissonsceaux pour le poisson de fleuve ou de rivière. Le lieu se nomme aussi Piscenerie, diminutif pour indiquer la petite taille. Ce marché disparaît au XVIIe, vaincu par des lieux plus modernes.

Un autre se tient en pleine ville pour les produits de mer. C’est l’ex-Marché au poisson, devenu Vieux Marché au jambon près des quatre coins Saint-Jacques. Pourquoi là ? Un document, ni signé, ni daté, propose "un lieu facile d’accès, en sûreté dans l’enceinte, pour les commerçants depuis les routes de Flandres"

Il fallait du courage pour, l’hiver, rester debout et manier le poisson. ©ÉdA

Encore Louis XIV

Le rétrécissement du fleuve à 58 ou 69 pieds (soit environ 19 et 23 mètres) comporte, en synthétisant, l’aménagement des nouveaux quais qui seront larges de sept toises en aval du pont à pont, de six en amont.

Le 18 juillet 1684, l’Escaut est mis à sec sur toute sa longueur en ville. Ses eaux sont déviées par la Petite rivière et les fossés amènent l’eau aux industries de St-Brice.

Pleuvent les récriminations. Teinturiers, brasseurs et autres se plaignent "de n’avoir plus à leur porte l’eau nécessaire à leur industrie" (en rive gauche, du côté Saint-Piat par exemple). Les piremans (transporteurs en petites barques des marchandises) craignent avec raison la fin de leur métier.

Le choix des clientes est difficile, on discute beaucoup, le prix et la fraîcheur. ©ÉdA

Le travail est mené tambour battant. Le fleuve est débarrassé de ses obstacles, îles, moulins, et ses quais sont achevés en juin 1685. Des tilleuls sont plantés du pont à Pont au pont de Fer (nouveau comme le pont Notre-Dame qui remplace deux autres trop vieux).

Les Consaux veulent aussi agir sur les constructions à venir sur les terrains conquis. Ils ordonnent le 2 septembre 1684 "que les bâtiments nouveaux seront d’une mesme simétrie et proportions". Mais ils obéissent là à un ordre du Roi qui profite de ces travaux pour favoriser les industries françaises. Ainsi se trouve réglée la question de l’uniformité de ces demeures dites Louis XIV très présentes en ville.

Près du poisson et sur le quai se sont installés les marchands d’herbes et de légumes. ©ÉdA

Entre la ruelle Tête de Veau et la rue de la Lanterne, le marché s’installe grâce au retrait des façades. Les étaux du Minck, tables en bois placées contre les façades, deviendront sales et repoussantes et ne survivront pas à la nécessaire hygiène du XIXe.

Un nouveau

En 1812, le maire De Rasse veut le reconstruire mais le conseil communal refuse ce nouveau marché. Il l’accepte en 1849 et en confie l’exécution, sur des plans de Bruyenne, à Alex. Pipart pour 10.000 francs.

Les poissonniers entourent le Minck et sa criée. ©ÉdA

De fer et de pierre, ce marché comporte deux lieux de vente sur des tables de pierre supportées par d’élégantes colonnettes. Elles sont séparées par un pavillon circulaire où se faisait la criée pour les commerçants. Le cri d’accord de ceux-ci "Min" a sans doute donné son nom de "mincke" à ce pavillon.

Mais le commerce évolue. Bientôt, les poissonniers font eux-mêmes ou via des grossistes, leur achat de produits de mer. Les tables restent vides et l’ensemble est touché par le bombardement de 1940. En février 1952, l’ouvrage est mis bas. Disparaît ainsi une image pittoresque de la ville.