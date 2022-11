Selon le procureur du roi de Tournai, les regards changent sur les violences intrafamiliales

La violence intrafamiliale est une matière complexe, gérée, lorsque la situation le justifie, par les tribunaux "Elle peut être physique, psychologique ou encore financière", précise Éric Delhaye, le magistrat de référence en violences intrafamiliales pour le parquet de Mons, division de Tournai. "C’est l’ensemble des difficultés qui peuvent se poser à l’intérieur d’un couple et qui entraînent de la violence. Elle touche toutes les couches de la société. La violence, ce n’est pas que des coups: u n enfant non-remis à son parent, c’est aussi de la violence, au même titre qu’une non-contribution financière. "

Concrètement, une fois qu’une plainte est déposée, l’appareil judiciaire se met en route. "Un policier rédige un procès-verbal, qu’il envoie au parquet. Celui-ci décide de la suite à donner au dossier: il entend l’accusé ou une personne qui a assisté aux faits en qualité de témoin. Si le dossier est complet, alors nous devons prendre une décision qui peut prendre plusieurs formes."

Soit la plainte est classée sans suite et le parquet peut alors orienter le dossier vers d’autres services, tels que les CPAS ou associations. S’il n’est pas classé sans suite, le dossier est renvoyé vers le tribunal correctionnel. "En cas de coups, et en fonction des circonstances, les agresseurs peuvent encourir des peines de prison, même si selon moi, il ne s’agit pas de la peine la plus adéquate. La prison n’améliore pas la situation, car aucun accompagnement n’est mis en place. La prison a le mérite d’exister, mais elle ne soigne pas les agresseurs."

« L’importance de la prévention »

Le regard de la société a évolué par rapport aux violences intrafamiliales. " Aujourd’hui, les victimes osent davantage porter plainte. Le regard des intervenants judiciaires a aussi changé ; la société est consciente que frapper n’est pas normal. C’est inacceptable. Il y a une belle évolution, mais le chemin est encore long.

La prévention est importante: il faut continuer à conscientiser les gens et à les encourager à se manifester lorsqu’ils sont témoins de violences. Ce qui tue, c’est le silence. "

Des mesures de "protection" existent d’ailleurs pour les victimes d’agression. "Une interdiction temporaire de résidence de 14 jours à 3 mois peut être prise de manière proactive, lorsque la tension monte au sein du couple. Mais ce n’est pas la panacée non plus. Parfois, en voulant faire le bien, on peut faire beaucoup de mal. Il faut avoir conscience des conséquences si l’on sépare deux personnes. "