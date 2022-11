"L’idée est née après la période du Covid, et suite à notre envie d’organiser un déstockage, rappelle Martin Wacquier du commerce SKNDNV à la rue de la Tête d’Argent. Nous étions à la recherche d’un lieu, et nous avons pris contact avec l’agence VIP Immobilier qui nous a proposé le bâtiment sur la Grand-Place où il y avait le Tam-Tam et l’hôtel de l’Europe. Mais, l’espace était beaucoup trop grand pour nous, et donc on a proposé à d’autres commerçants de nous rejoindre dans l’aventure."

Ces 25 (de 15h à 19 h 30), 26 et 27 (de 10 h 30 à 19 h 30) novembre, on reprend les mêmes et on recommence pour rouvrir le pop-up store, "Black Friday week-end, les bonnes affaires du centre-ville". On y retrouvera: Victoire Chaussures, Vitrine, SKNDNV, Romane & Nina, Green Terra, Céleste, Only-D. Des boissons et snacks seront aussi proposés par le Corto Malté. "Chacun dispose de sa propre cellule et présente sa marchandise, mais il y a une belle diversité et complémentarité entre les commerces, relève Kelly Van Deputte de VIP Immobilier, propriétaire du bâtiment. De la mode et des chaussures, pour les enfants, les femmes et les hommes, de la décoration, du mobilier, de la musique, de la culture (NDLR: présence du Ramdam Festival) . En s’alliant, les commerçants peuvent se faire connaître auprès de davantage de clients: l’un attire l’autre et l’un renforce l’autre."

Kelly Van Deputte remarque que les gens passent moins facilement d’un commerce à l’autre au centre-ville que dans les centres commerciaux. "Beaucoup ignorent encore l’existence de ces commerces de qualité. L’idée de ce pop-up store est d’être un “phare” commercial en les rassemblant et en permettant aux personnes d’y retrouver ce qu’elles recherchent. Nous espérons qu’après cette première approche, elles auront l’envie de franchir la porte des commerces, et de se balader dans les rues du centre-ville."