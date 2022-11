Depuis que les feux lumineux ont été retirés autour de la gare de Tournai, les piétons sont très vulnérables

Mercredi matin déjà, peu de temps après le démontage des feux tricolores, des témoins faisaient part de la dangerosité des passages pour piétons: c’est quasiment suicidaire de les emprunter aux heures de pointe. Parce que des véhicules se retrouvent coincés sur le passage, obligeant des piétons à slalomer. Parce que des voitures "oublient" de ralentir avant le passage pour piétons dont les bandes blanches mériteraient d’être refaites. Parce que les véhicules qui sortent du parvis de la gare créent des tensions en s’engageant sur le boulevard. Parce que, du côté du boulevard des Déportés, des bus circulent à côté de chaque bande de circulation et sont susceptibles de masquer la vue de piétons qui tentent la traversée.

Des piétons courent parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité.

Mercredi, Jean-François Letulle, l’échevin de la mobilité, a alerté le SPW (gestionnaire de cette voirie) et la police du Tournaisis pour faire part de son inquiétude. "Cette situation de fait que j’ai découverte comme tout le monde et qui s’impose à nous place selon moi les piétons dans une situation bien dangereuse. En ces périodessombres et humides,le risque d’accident est bien réel à mes yeux".

Les feux retirés pour permettre de réaliser des travaux

Le démontage des feux tricolores s’est fait quelques jours après la réalisation par le SPW de nouvelles bandes spéciales pour les bus. Le boulevard ne comporte dès lors plus qu’une bande de circulation dans chaque sens pour le trafic automobile.

Mais pourquoi changer ce qui ne fonctionnait pas si mal que ça jusqu’à aujourd’hui ? "Cette intervention se fait à la demande de la commune de Tournai qui va débuter bientôt les travaux du parvis de la gare et du parc Crombez: les feux empiétaient sur les zones concernées par ces chantiers", indique Sébastien Maes, ingénieur chef de projet au SPW. "La mobilité mise en place avec le nouveau marquage ( NDLR: des bandes de bus notamment) est du même type que celle qui sera d’application lors de la réfection du boulevard et de la réalisation de la nouvelle gare de bus".

Pour rappel, les voiries de la place Crombez seront toutes deux terminées aux alentours du 15 mars 2023, le parvis de la gare débutera le 27 février 2023 et le parc Crombez doit être terminé pour novembre 2023. Mine de rien, le provisoire va durer un certain temps… "La balle est dans le camp de la commune: si elle estime que la situation doit faire l’objet d’améliorations ou d’adaptations, on y réfléchira ensemble".

Ce jeudi, la commune de Tournai a transmis au SPW une série de propositions pour améliorer les choses. Dont celles d’accélérer le remplacement de l’éclairage public le long de la chaussée afin d’améliorer la visibilité des piétons, d’adapter et de refaire le marquage des traversées au droit du parvis, et d’effacer les traversées rendues impraticables. Il est aussi proposé de créer des zones refuges au droit des passages maintenus, d’adapter provisoirement le régime de vitesse dans la zone, ou encore d’assister les traversées en périodes de pointe.

"J’attends encore le rapport de police, mais d’ores et déjà il est quasiment acquis que des agents de la paix seront présents aux heures de pointe pour sécuriser le passage des piétons", indique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.