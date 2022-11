Tournai : Mozart invité à la Sainte-Cécile de Maîtrise

Et puis, il y avait Mozart et sa Missa Brevis, la seule en mineur et c’est là un moment d’exception car les orgues tenues par Étienne Walhain, titulaire, laissent aux voix toute leur valeur narrative qu’une belle assistance a longuement appréciée et applaudie

Plus amicale, la mise à l’honneur officialisée par le président Frédéric Vermaut, de Pierre Brotcorne, 48 ans d’Ami de la cathédrale et de services divers et 25 ans parmi les 55 choristes qu’il rejoint "par amour du chant polyphonique et du partage de la même passion" ; il reçoit donc la médaille de Saint-Eleuthère.

La Sainte-Cécile, c’est aussi la tradition d’un banquet plein de verve et de chants ; mais c’est une autre histoire.

www.maitrise.be