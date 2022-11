Rupture de canalisation au Bavaro Saint-Martin à Tournai: la voirie s’est soulevée sous la pression de l’eau (vidéo)

La rue Saint-Martin sera fermée un certain temps.

Sous la pression de l’eau, des pavés se sont soulevés et une partie de la voirie s’est soulevée. L’eau a été projetée du côté de la rue Saint-Martin, qu’elle a dévalée de manière impressionnante, et le long du boulevard Bara. En raison de l’impressionnante quantité d’eau, les avaloirs ne pouvaient pas évacuer l’eau et des caves ont été inondées, notamment en aval de la fuite, du côté des rues As Pois et du Roc Saint-Nicaise.

Les services de la SWDE étaient nombreux sur place pour isoler la canalisation défectueuse et stopper l’inondation. Des maisons ont donc été privées d’eau courante. Les services communaux de Tournai ont été appelés en renforts. "C’est une importante section de 50 centimètres qui alimente une partie de la ville et qui vient directement du château d’eau d’Ere", indiquait sur place Laurence Barbaix, l’échevine des travaux. Qui espérait que l’égouttage n’ait pas subi de dommages. "Une inspection sera réalisée pour évaluer l’étendue des dégâts sous la voirie".

De gros dégâts en amont de la rue Saint-Martin.

On peut s’attendre à voir la rue Saint-Martin fermée un certain temps. Le temps d’opérer une inspection minutieuse et de réparer le sous-sol.