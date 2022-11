Pour la STIB, le Tournaisien Youssef Swatt’s prône le respect (vidéo)

Ces injures, qui émanent de personnes de tous âges et de toutes origines, il les a scandées sur une ligne de basse très puissante, et entêtante. Puis, on aperçoit le visage du conducteur dans son rétroviseur et le jeune rappeur originaire de Tournai prononce pour la première fois le mot "Respect".

De vraies insultes

Car les noms d’oiseaux – quand il ne s’agit pas carrément de menaces – ne sont pas destinés à l’artiste tournaisien mais au personnel de conduite (ainsi que d’autres travailleurs actifs en station, à la sécurité, à la vente de tickets…) de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Après un constat très amer (657 agressions verbales de voyageurs à l’encontre de son personnel, et 113 agressions physiques, l’an dernier), "pour exiger plus de respec t", la STIB a donc décidé de lancer une campagne-choc. Elle a demandé au musicien de composer une chanson, sur la base de vraies insultes que son personnel entend tous les jours. "Ces phrases que vous venez d’entendre, ce n’est pas juste une chanson, c’est une réalité […] Respect. Respect. A qui tu manques de respect ?", scande Youssef Swatt’s a tout de suite accepté de participer au projet, d’autant, explique-t-il, "que le thème qui est derriè re me touche directement et me tient à cœur. Mon père a lui-même été chauffeur au TEC de Tournai.".

Son papa a été chauffeur de bus à Tournai

Celui qui habite désormais Bruxelles depuis 7 ans prend énormément la STIB: "je suis en donc en contact régulier avec les Stibiens et j’ai une grande admiration pour leur travail. Je cultive cette admiration depuis tout petit. C’est hyper impressionnant de conduire un véhicule de la taille d’un bus. C’est un travail qui nécessite beaucoup de sacrifices, avec des horaires pas toujours simples en étant sur la route. La sécurité et le confort des voyageurs dépendent du chauffeur et ce sont des personnes de l’ombre qu’on ne valorise pas assez souvent. "

Avec cette campagne, la STIB, souhaiter provoquer un électrochoc pour sensibiliser les usagers: "à l’écoute et à la vue du clip" Respect ", on se sent tout de suite pris au cœur. Un choix conscient et audacieux, mais surtout une tentative ultime de faire prendre conscience aux auteurs de violence verbale de l’impact de leurs paroles et du respect que mé rite le personnel de la STIB.. L’agresseur n’y pense probablement pas, mais ces incidents laissent des traces profondes."

Plusieurs employés de la STIB, visibles dans le projet, ont collaboré au clip.

Après cette sorte d’introduction, on a droit à un vrai titre, bien balancé, très réussi. Le clip est visible sur youtube depuis mardi matin. Respect !