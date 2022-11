Dans le village, le 20 octobre 1918, un bombardement fit douze victimes britanniques. Après une inhumation sommaire dans les champs où ils sont tombés, ces soldats eurent droit, 10 ans plus tard, à des tombes plus dignes dans le petit cimetière autour de l’église. Ceci étant, ce n’était pas leur dernière demeure…

Lors de la construction du nouveau cimetière blandinois, les dépouilles ont été transférées à Tournai ! Et malheureusement, sans trace dans le village, ils sont tombés dans l’oubli.

Identifiés 70 ans plus tard

Plus de 70 ans plus tard, une rencontre entre le Blandinois Francis Crowin et un Écossais venu dans le but de retrouver trace de son oncle victime de la guerre, a permis de redécouvrir ces "12 Britanniques de Blandain". Or, l’un d’eux était considéré comme un inconnu suit à l’absence de tout objet ou document pouvant l’identifier. Et grâce à cette belle rencontre, on a pu déterminer qu’il s’agissait de John Benjamin Coutts dit "Bennie".

Et si une trace existe au cimetière du Sud de Tournai depuis 1993, c’est désormais aussi le cas à Blandain. En partenariat avec la ville de Tournai une stèle de mémoire ravive le lien qui unit les Blandinois à ces valeureux soldats.

Cérémonie exceptionnelle

L’association locale Ligne 4 a œuvré plusieurs années afin de réparer ce manquement. Les différentes cérémonies ont été marquées par le respect et l’émotion. Des discours rappelant l’absurdité et la folie des guerres, ont été prononcés par Dominique Henrotte et l’échevin Vincent Braekelaere.

Ils ont mentionné le courage de tous ceux et celles qui ont accompli "leur devoir" en défendant la Patrie, la Liberté, la Paix. Ils ont dénoncé le populisme, les extrémismes, le racisme Les enfants ont participé à cet hommage avec des textes, drapeaux, affiches… un cortège emmené par un joueur de cornemuse et un véhicule militaire d’époque fut organisé vers le cimetière où fut inaugurée la plaque à la mémoire de 12 soldats britanniques.

En direct d’Écosse

Si l’oncle de Bennie, Dennis Coutts ne put être présent, il a vécu l’événement via vidéo-conférence tout en ayant transmis un texte dans lequel il adressait ses remerciements pour l’effort qui a conduit à ce moment de souvenir.

Que d’émotions… qui se sont prolongées le lendemain à Lamain, où huit autres victimes ont été honorées en présence des petits-neveux du soldat Richard J. Thomas.

Il est possible de retrouver l’histoire de la première guerre, dont celle de Benjamin Coutts dans la revue 21 de l’ASBL Ligne 4, Cercle de la mémoire des villages de Lamain, Marquain, Orcq, Hertain, Blandain et Froyennes – 069/846103 – 0477/358984