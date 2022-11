Certes, la crise économique actuelle ou encore les réserves formulées envers le pays organisateur peuvent constituer un frein: "J’en suis bien conscient et ne cautionne certainement pas. Mais le Mondial reste néanmoins l’une des organisations les plus populaires. Après l’épisode Covid, les gens ont besoin de t els événements pour faire la fête", confie Olivier.

1 000 m2 disponibles

Et de fête, il devrait être question dans le hangar de la ferme Castrique à l’entrée du village d’Hertain. "L’espace de 1 000 m² sera doté de deux écrans géants, les plus jeunes disposeront d’une zone sécurisée, des parkings seront prévus. Quant aux animations, en collaboration avec Group events cher à Bernard Dumazy, elles seront nombreuses. Tambours et trompette lors de chaque match (en notant que seuls ceux de la Belgique seront proposés), les DJ Bearded & Baerded, l’Open Brass et autres animeront au mieux avant, pendant et après les rencontres. Sans oublier que friterie, food truck, croques et autres bonnes choses seront également à disposition." Accès gratuit et ouverture des portes 2 heures avant les matches.