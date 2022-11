Un accident sur l’E42, à Kain, sur une portion d’autoroute toujours en travaux

La portion d’autoroute située entre "Vaulx" et l’échangeur n°34 "Froyennes" (pont de l’Escaut) dans les deux sens de circulation, impliquant une circulation sur une seule voie dans chaque direction avec une vitesse limitée à 70 km/h, n’a toujours pas été rouverte à la circulation après deux bons mois de chantier.

Ce chantier visant à restaurer le revêtement de l’autoroute sur quatre kilomètres et sur environ 40 centimètres de profondeur avait été prolongé de plusieurs semaines, jusqu’à ce dimanche 20 novembre 2022, car les travaux à effectuer étaient plus importants qu’initialement prévus. Contre toute attente, et à la grande surprise des automobilistes qui pensaient en être quittes avec ce chantier, les travaux ont encore été prolongés. Aux dernières nouvelles, ce tronçon sera libéré pour le vendredi 25 novembre prochain.