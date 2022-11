Tournai: Daniel Barbez, prix triennal de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« El réalité aurmintée »

"Tout augmente, même la réalité", assurait Daniel, lors de la présentation du livre, voici un an, en compagnie de Marie-Lou Delbart (lectrice) et de Louis Verplancken (musicien). Les textes privilégient l’instant à glaner, à cueillir, à garder en mémoire. "Le monde devient de plus en plus virtuel, le danger guette chacun, chacune ; être présent à ce qui se passe sous nos yeux, ici, maintenant, cela me semble essentiel."

Le livre est le quatrième ouvrage de la collection "Berdaf", initiée par l’atelier picard de la Maison de la culture de Tournai. Que chacun le sache: Bruno Delmotte, l’animateur de ce bouillonnant atelier, ne fait pas partie du jury du prix triennal.

Daniel Barbez, qui fut graphiste et travailla dans l’édition, assure depuis le départ de la collection la mise en page des ouvrages. Le sien est illustré par le photographe Leinad Zebrab.

Tournai et sa région sont au cœur du recueil qui vient d’être primé à Namur. La rue Louis Chevalier, à Chercq, est la première à être explorée: l’auteur épingle le bateau réalisé en ferronnerie, sur le portail d’entrée de l’église. Henry Lacoste ne serait pas étranger à la présence de cette pièce: il était le descendant du forgeron du village. "Tout in longueur, avec ène voile pus troée qu’in feond d’maréone, pos l’pus m’tit filet d’pèque, foque eds écoutiles tout du leong, in grand drapiéau, in grand gouvernal et ène pétite cabine !" D’autres sites reçoivent aussi leur hommage, en ville: de l’ancienne école provinciale des Textiles à la rue Saint-Martin, le lecteur savoure, en picard, les anecdotes et images de la rue Marvis, les conversations des riverains au sujet de l’élargissement de l’Escaut… "Infin, paraît qui n’feaut pos s’plainte. In a in nouviéau Pont-à-Péont. Asteur, y-a dés baquéts comme dés porte-aviéons qui peuttent passer sans problème…" Et les m’tits rambiles ont également leur place: "Loulou, ch’ést in gamin de l’rue Duwez qui fait toudi queuette. Avec es’maréone qui manque in boutéon et sés g’noux tout dégroés, ch’ést in m’tit noirou, brousé d’sés ortieaux squ’à sés orèles."

Notre journal présente ses vives félicitations à Daniel Barbez.

Daniel Barbez, "El réalité aurmintée", éditions Maison de la culture, collection Berdaf. 069 253 080