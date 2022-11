Pour le contrôle technique des motos, les Wallons picards devront aller jusqu'à Cuesmes ou en Flandre

Aussi pour les quads et véhicules sans permis

Au regard des véhicules de catégorie L, l’inspection concerne les motocyclettes, motocycles, tricycles (side-cars) et quadricycles (quads, véhicules sans permis) équipés d’un moteur à combustion supérieur à 125 cm3, ou d’un moteur électrique ou hybride dont la puissance est supérieure à 11 kW ou dont la vitesse dépasse les 45 km/h.

"Ce nouveau contrôle émane d’une directive européenne de 2014 qui prévoyait à la base un contrôle technique périodique des motos. Les états européens avaient la possibilité de proposer une solution alternative ; c’est ce qu’a décidé la Belgique, qui a décidé d’instaurer un contrôle après-accident et un contrôle en vue de l’immatriculation."

Seules 7 stations de contrôles seront équipées et adaptées en Wallonie pour recevoir les véhicules. Mais, aucun centre Auto-sécurité présent sur le territoire de la Wallonie picarde, soit Mouscron, Marquain ou Ghislenghien, ne proposera ce contrôle technique pour les motos. La plus proche sera située à Cuesmes, près de Mons. "Nous n’avons pas la possibilité d’équiper et de réaliser les aménagements dans tous les centres d’inspection, signale le porte-parole de la ministre wallonne en charge de la Sécurité Routière, Valérie De Bue. Nous avons essayé de répartir au mieux, en fonction des provinces, les centres pour éviter de trop longues distances, même si les kilomètres ne font pas trop peur aux motards, tout prenant aussi en compte du nombre d’engins que nous pourrions accueillir."

Cela reste une belle distance pour les Cominois, les Mouscronnois ou de l’autre côté, les Frasnois, les Ellezellois… On apprend, cependant, qu’il sera possible de passer le contrôle technique en Flandre ; une belle opportunité pour les frontaliers. "Les Wallons peuvent en effet se rendre aux centres d’inspection en Flandre, signale le porte-parole de la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters. Ils doivent alors tenir compte des règles applicables en Flandre. Les centres où l’on pourra effectuer ce contrôle technique pour les motos seront annoncés prochainement."

Entre sécurité routière, protection de l’environnement et du consommateur

Ce contrôle s’effectuera en plusieurs étapes au cours desquelles les inspecteurs vérifieront si le véhicule ne souffre d’aucun problème mécanique (freins, pneus, suspension, direction, etc.), s’il est bien visible par les autres usagers de la route et que les phares fonctionnement correctement, et s’il correspond aux normes de bruit et de pollution en vigueur. "On parle bien ici d’une mission essentielle: la sécurité routière, la protection de l’environnement mais aussi la protection des consommateurs." Le tarif de ce contrôle sera de 48,50 euros (un peu moins cher en Flandre: 48, 10 euros).