La zone de police du Tournaisis met en garde sur une arnaque qui sévit via les réseaux sociaux

Il est possible que vous receviezun message sur votre application Messenger d’une de vos connaissances vous demandant si vous pouvez lui rendre service. La police met en garde. "Si vous acceptez, elle vous expliquera que son GSM est bloqué et donc qu’il est impossible de l’appeler et vous informera que pour le débloquer, vous allez devoir cliquer sur un lien et inscrire le mot KOPEN", indique la zone de police. "Si vous le faites, vous serez informés qu’une somme d’argent sera débitée de votre forfait téléphone. Vous recevrez un code PIN que vous devrez transmettre à votre ami(e)".