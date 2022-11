Des jouets de 2e main dans la hotte de saint Nicolas ? Tournai Toys, c'est ce week-end !

L’ASBL organisatrice ne sait pas trop sur quel pied danser pour ce week-end. Un indicateur a de quoi surprendre: ils n’étaient qu’une quarantaine de particuliers, jeudi midi, à avoir réservé leur emplacement. "Je ne m’explique pas trop les raisons de cette faible participation. Des exposants ont peut-être été déçus l’an passé du niveau de ventes et de l’étroitesse des lieux", précise le coordinateur de l’événement. Les locaux de la rue Despars sont plus vastes et le public aurait tort de ne pas en profiter, en achetant des jeux et jouets d’occasion dans l’optique des fêtes de fin d’année. "On espère que l’engouement sera au rendez-vous mais ce n’est pas gagné d’avance vu le contexte actuel."

Les organisateurs de Tournai Toys pourraient toutefois tirer profit d’un marché de la seconde main en plein boom. L’inflation et la crise énergétique qui grèvent le budget des ménages ont sans nul doute renforcé cette tendance. "Tout le monde cherche à faire des économies. De plus en plus de gens, conscients des dérives de notre société de surconsommation, se tournent vers les jouets et habits d’occasion. En leur donnant une seconde vie, on limite le gaspillage et l’impact est positif sur l’environnement." Les Amis de Tournai ont décidé cette année d’élargir la gamme d’articles d’occasion admis à sa bourse aux jouets.

Nouveauté: les vêtements et articles de puériculture

Les vêtements pour enfants et le matériel de puériculture ont désormais leur place sur les tables de Tournai Toys.

Le thème des dinosaures, un univers fascinant, sera mis à l’honneur à travers diverses animations. À l’étage, 4 films de la saga Jurassic Park seront projetés durant les 2 jours.

Avec l’appui du patro Notre-Dame Auxiliatrice, un atelier coloriage, grimage et bricolage ravira les enfants. Des prix seront décernés aux plus beaux déguisements de dinosaures. À noter que les exposants ont la possibilité de donner une partie de leurs invendus, que les Amis de Tournai redistribueront à des associations venant en aide aux enfants défavorisés.

Entrée gratuite. Des emplacements restent disponibles via le site lesamisdetournai.be ou au 0472/29.51.75