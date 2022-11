Tournai : « Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier... » des images et partitions venues d’ici

Inédits du XXe

Les séquences ont trait au sport, à la vie familiale, aux activités récréatives, au travail. Parmi sept cents petits films, les complices ont sélectionné une dizaine de séquences. Avec, pour fil rouge, l’anniversaire de deux jeunes frères, fêté d’une année à l’autre selon un rituel immuable. La table, le gâteau, les bougies, les bisous, et cette certitude de vivre un instant unique. Les garçons endimanchés des années 70 ressemblent à ceux d’aujourd’hui. Mais la cérémonie captée par la caméra du père était encore un événement, en ce temps-là.

Moteur ! Voici que se succèdent des images émouvantes, dont la projection n’est pas figée. Les artistes se donnent la possibilité de les faire défiler à leur gré, selon leur belle humeur intuitive et les réactions du public. Pages poétiques, brassées de pirouettes, de tendresse, d’énergie, d’humour: quel que soit son âge, le spectateur reconnaîtra sans doute les années 40 à 80. Et ce vrai plaisir de filmer ou d’être filmé, avec une première caméra.

Comme des gamins en récréation, Eloi (piano) et Benjamin (accordéon) font rebondir les partitions inédites, d’une musique folk à un refrain entêtant, d’une cadence ethnique à des superpositions inattendues. L’orchestre doté de percussions fait virevolter la fête, la course ou la machine, tout en sauvegardant l’intimité des liens familiaux, des scènes rurales. Entre musique live et cinéma aléatoire, la vie se déplie comme une joyeuse lessive exposée à la brise.

"Et pendant ce temps-là, chez les Dugaumier…" création le samedi 19 novembre à 20 h, Maison de la culture. 069 253 080