La société compte actuellement 12 "féristes" qui disputent le championnat fédéral en division 2.

Associé cette fois à Olivier Liette (Amis Brogteux), Rudi Merchez était opposé en finale à Jean-Marie Menet et Patrice Carette (Amis d’Allain).

Sur un score sévère de 24 à 04, le duo des Amis Brogteux s’est imposé. Un prix spécial pour la meilleure équipe féminine a été remis à Angélique Libon et Carine Mulnart de la société du 24 août.

Challenge de régularité: les dix premiers de l’ATP, 1. Rudi Merchez (270 points), 2. Tiphanie FaidHerbe (210), 3. Pascal Mauquoy (190), 4. Christophe Flament (180), 5. Kevin Decobecq (160), 6. Jonathan Vienne et Jean Lampole (150), 8. Jérémy Lucq et Didier Vancles (140), 10. John Leclercq et Kévin Cardon (130).