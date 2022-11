À ce jour, la société est composée d’une trentaine de membres actifs et depuis sa création, L’Ensemble est dirigé par Éric Pollet. Depuis plusieurs années, sous la baguette de Martine Masquelier, une "école de musique" forme des élèves motivés par l’apprentissage de l’art musical.

L’office religieux de cette Sainte-Cécile a été célébré par l’abbé Axel Delcoigne. Durant la messe, le Plat d’or s’est produit à quatre reprises et a notamment exécuté une composition d’André Waignein "Air for winds": "J’ai voulu remettre cette pièce à l’honneur car c’est la première partition que j’ai mise au pupitre lors de ma première répétition au sein de l’Ensemble. Une musique intemporelle comme savait si bien les écrire Monsieur Waignein", commente Éric Pollet.

Entre les interprétations de la fanfare, des intermèdes ont été proposés par la chorale locale A Tertous, une première. Regroupant jusque 30 chanteurs et musiciens, cette chorale est dirigée par Pauline Vercauteren. Via ses prestations, elle a notamment financé des projets au Burkina Faso et plus récemment l’accueil pendant dix mois d’un groupe de réfugiés ukrainiens. Ce dimanche 20 novembre, de 8h à 11h, cette chorale organisera un petit-déjeuner Oxfam articulé autour du commerce équitable.

Retour à la normale

À l’issue de cette messe de Sainte-Cécile, les instrumentistes et leurs proches se sont retrouvés au Salon de l’Empereur pour leur banquet annuel. "En cette année 2022, je suis le plus heureux des présidents de partager ces heures, entre musique et amitié. Nous avons tous été frappés par la peur du Covid. Des traces sont restées. Des associations ont mis la clé sous le paillasson et même dans notre Plat d’or quelques-uns nous ont quittés pour une absence que j’espère provisoire. Nous avons repris place derrière nos pupitres et la messe à laquelle nous venons de participer est une première preuve d’un retour à la normale, aux concerts par exemple", a déclaré le président Claude Louette qui a remis un petit cadeau à Éric Pollet.