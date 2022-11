Tribunal de Tournai : il chute d’un balcon en tentant de fuir son ex

"Mon client n’a pas envie d’en rajouter et de tirer sur l’ambulance, mais cette affaire a eu des conséquences graves pour lui puisqu’il boite toujours et qu’il a dû se réorienter professionnellement", a souligné l’avocat de Patrick, qui est revenu sur le déroulement de cette fameuse soirée. " Le jour des faits, mon client s’était rendu chez cette dame mais ils étaient déjà séparés. Elle consommait de l’alcool et absorbait des médicaments. Elle était sujette à des troubles et était devenue ingérable depuis la perte de ses parents.

Mon client était juste passé chez elle car cette date correspondait à l’anniversaire de la mort de la mère de madame ".

Sauf que les choses ont mal tourné…

« Je vais te planter »

L’avocat de Patrick précise que le début de soirée s’était déroulé normalement mais qu’ensuite, Laurence avait changé de comportement après avoir ingurgité de l’alcool. "Je vais te planter", lui aurait-elle dit.

"Comme elle devenait menaçante, mon client n’a pas cherché l’affrontement. Il a au contraire voulu fuir. L’appartement se situe au premier étage et il s’est suspendu au balcon. Elle s’est approchée et il a lâché prise. Tombé au sol, il s’est cassé le talon. La séquestration et les menaces sont avérées".

Ce n’est pas fini. Laurence est également poursuivie pour son attitude durant les jours qui ont suivi. Des faits de harcèlement lui sont reprochés. " Elle est d’ailleurs en aveux d’avoir importuné mon client par SMS, a poursuivi l’avocat de Patrick. Elle a proféré des menaces de mort à son encontre, disant qu’elle allait se venger. En plus, il n’était pas rassuré car madame connaissait des gens assez dangereux.

Les faits de harcèlement nous semblent établis également. Mon client est toujours blessé et nous sollicitons une expertise médicale ".

De son côté, le ministère public a signalé que la prévenue avait renversé une table le jour des faits. " Des menaces par gestes peuvent être retenues. La séquestration est manifeste aussi. Concernant le harcèlement qui a suivi après le 14 janvier, les faits me semblent établis.

Madame n’a pas d’antécédents. Je requiers 10 mois de prison ".

Le jugement sera prononcé le 12 décembre.