Seul l’homme s’est présenté à l’audience. Contrairement à ses sœurs, il conteste les faits: ce n’est pas lui sur la vidéo!

"Il ne parle plus à ses sœurs depuis 6 ans. Sur les images, on voit un homme barbu avec une casquette, une personne du voyage sûrement, mais qui pourrait être quelqu’un d’autre que lui, a argumenté son avocat. De plus, quand il a été interrogé au commissariat de police, il ne savait rien du dossier pour lequel il était entendu et il avait déjà indiqué à ce moment-là qu’il ne voyait plus ses sœurs depuis longtemps. "

L’homme a pourtant été identifié par les services de police en comparant la vidéo et sa photo d’identité, ainsi que par un témoin qui l’a reconnu sur un panel photographique.

Des trois prévenus, le gaillard est celui qui a le plus d’antécédents avec la justice. Il n’est pas connu des services belges, mais a déjà écopé de cinq condamnations pour vol qui figurent dans son casier européen.

Le procureur du roi requiert trois ans de prison pour les trois individus.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 29 novembre.