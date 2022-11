Tournai: les « cartulaires » (sorte de back up manuscrit des documents du Moyen-Age) sont désormais en ligne

Vu le caractère précieux des cartulaires et leur ancienneté, les cartulaires et obituaires conservés aux Archives de l’État à Tournai (depuis 1964) ont été numérisés et sont désormais consultables en ligne sur le site internet des Archives de l’État. La collection de cartulaires et obituaires conservés aux Archives de l’État à Mons est, quant à elle, disponible en ligne depuis quelques mois.

Saint-Martin, Notre-Dame à la Rose, et bien d’autres

Cette collection "tournaisienne" est d’une grande richesse pour l’histoire médiévale et moderne de la ville et de quasi toute la Wallonie picarde. Et même parfois au-delà.

La série des cartulaires de l’évêché de Tournai et de l’abbaye de Saint-Martin représente ainsi pratiquement tout ce qui subsiste du patrimoine archivistique de ces deux institutions. Le cartulaire de l’abbaye d’Enghien est, quant à lui, important en volume. On retrouve également le cartulaire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines, le cartulaire de la chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq, le cartulaire du chapitre Notre-Dame à Antoing, un recueil de documents rassemblés à l’occasion d’un procès opposant l’abbaye de Crespin aux habitants de Pommerœul ou encore un cartulaire de l’abbaye Saint-Calixte à Cysoing (France).

Les obituaires aussi

Les obituaires sont des registres dans lequel sont référencés les défunts ainsi que la date du service religieux célébré en leur mémoire. Mais l’intérêt de ces obituaires embrasse aussi l’histoire religieuse, sociale, économique et institutionnelle. Parmi les obituaires d’Antoing, Chercq, Ghislenghien, Œudeghien, Papignies, Péruwelz, Stambruges et Tournai, on retrouve des listes de personnel, la copie d’actes de donation ou de testaments, des états de rentes et de biens, des règlements

À consulter sur arch.be après inscription (gratuite)