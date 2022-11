Tournai: l’acupuncture intègre l’offre de soins hospitaliers au CHwapi (vidéo)

"On travaillait déjà avec des médecins, des gynécologues… du CHwapi qui nous envoyaient leurs patients", déclarent les deux professionnels.

Un protocole de soins bien cadré

À partir du 6 décembre, les consultations seront données tous les mardis de 15h à 18 h. ©ÉdA

Qu’est-ce qui a poussé le CHwapi à renforcer son approche pluridisciplinaire en accordant une place à cette discipline, issue de la médecine traditionnelle chinoise ?

"Cela répond à une demande de certains patients qui désiraient recevoir ce type de soins chez nous", indique Florence Hut, la directrice médicale, qui insiste sur la complémentarité de l’acupuncture avec la médecine classique.

Le centre hospitalier a veillé à bien cadrer cette nouvelle activité, afin qu’elle s’inscrive pleinement dans les normes d’organisation de l’établissement. "Il y a eu un important travail de réflexion autour de sa mise en place, qui a duré plusieurs mois. Toutes les procédures ont été validées en interne, dont le protocole de soins (aiguilles stériles, désinfection des locaux…) par le comité hygiène de l’hôpital."

Contrairement aux examens médicaux ou analyses de sang, les soins d’acupuncture (50 € pour une heure) ne nécessitent pas de prescription d’un médecin. Selon la mutuelle à laquelle le patient est affilié, ce dernier bénéficiera d’un remboursement partiel plus ou moins important de sa séance.

S’il existe différentes techniques (ventouses, massages, utilisation de plantes chinoises…) liée à cette pratique thérapeutique, Sébastien Maes et François Malaise "manipuleront" les patients du CHwapi en implantant de fines aiguilles destinées à stimuler certains points du corps. La prise en charge débute toujours par 20 minutes d’échanges en vue d’établir l’anamnèse de la personne.

L’acupuncteur intervient avec de très fines aiguilles afin de stimuler des points spécifiques du corps. ©ÉdA

"L’acupuncture s’attache au ressenti, à la circulation d’énergie dans le corps, à l’harmonie avec l’environnement. C’est notamment grâce au pouls, à l’analyse de la langue du patient que l’on peut déceler des déséquilibres et intervenir avant que la maladie ne se déclare. L’objectif, c’est de retrouver l’équilibre énergétique, en donnant aussi le maximum de chances de guérison aux gens. Malheureusement, les malades nous consultent souvent quand l’infection est déjà bien présente", affirme M. Maes.

De nombreuses vertus

La majorité des patients souffrent de maux de tous types, de problèmes orthopédiques, mais cette thérapie non conventionnelle peut avoir des vertus dans pas mal de domaines: cardiologie, kinésithérapie, gynécologie, dermatologie, sevrage d’alcool, de tabac, troubles du sommeil… "L’acupuncture agit aussi favorablement sur le stress, sachant que parmi les deux facteurs entraînant une maladie, on identifie des causes émotionnelles", précise François Malaise.

Que l’on ne méprenne pas, on ne soignera jamais un cancer grâce à l’acupuncture. "Il n’est pas question de se substituer aux soins traditionnels ; on intervient en complément des traitements médicaux en vue de soulager et d’aider les patients. On peut arriver à une guérison d’une tendinite, d’un lumbago ou d’une sinusite mais pas d’une maladie grave comme le cancer." Il est déjà possible de réserver un premier rendez-vous de consultation via le call-center du CHwapi (069/33.30.00).