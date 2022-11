Georges Toubeau avait été président des Amis de Tournai et de la Piste aux Espoirs

Comme Christian Massy (ancien bourgmestre), Anne Bierna (organisatrice de la rencontre d’accordéonistes) ou encore Jacky Legge (animateur de la Maison de la culture et conservateur du MuFIm (musée de folklore), M. Toubeau faisait partie de ces Tournaisiens dont le cœur est devenu rouge et blanc au contact de la Cité des Cinq Clochers, de ses habitants et de sa vie associative.

Né à Frameries le vendredi 12 octobre 1934, dans sa région boraine d’origine dont il avait toujours gardé d’accent, il s’était installé à Tournai pour diriger Obourg-Granulat à Gaurain.

Aux proches du défunt, notre journal adresse ses sincères condoléances.