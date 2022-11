IMSTAM : 5 Communes et 5 CPAS sur le départ

Les décisions de "non réaffiliation" ont été actées mercredi dernier… dans un certain flou à l’image de Frasnes-lez-Anvaing qui souhaitait poursuivre l’aventure, mais à ses conditions, en limitant, par exemple, l’adhésion à une durée de 15 ans, et non de 30 ans. Impossible de "jouer à la carte", comme le signale le président de l’IMSTAM Aurélien Pierre après avoir interrogé le SPW, et par conséquent leur vote équivaut à un "refus".

En perdant cinq communes et cinq CPAS, l’IMSTAM se voit fragilisée, et n’exclut pas des conséquences sur ses finances, ses activités et son personnel, à savoir une cinquantaine d’employés. "Il est très dommageable et navrant que cette solidarité inter-communale soit mise à mal par quelques communes", déplore le président.

Vers un préavis de grève

"Par l’attitude de certaines communes et de certains CPAS, les travailleurs sont en danger, dénonce Pascal Douillez, représentant syndical CGSP et présent à l’assemblée générale. Les risques de licenciements sont réels." En collaboration avec la CNE, le représentant de la CGSP annonce qu’un préavis de grève pourrait être prochainement déposé à l’IMSTAM. "Pas pour bloquer les travailleurs, précise-t-il. Nous irons dans les communes et les CPAS qui ont tenu, pour justifier leurs décisions, des propos injurieux, insultants et dénigrants vis-à-vis des travailleurs. Alors qu’hier, on applaudissait les infirmiers et les infirmières, et que l’IMSTAM était en première ligne face à la crise Covid, aujourd’hui, on les méprise et on balaie tout ça d’un revers de la main ! Les travailleurs n’ont pas à être au milieu de ce jeu politique…"

« Des jours noirs pour l’IMSTAM »

Dorothée De Rodder, conseillère provinciale, a également exprimé sa "consternation". "C’est un coup de couteau dans le dos des services publics, s’indigne-t-elle. Demain, à cause de la sortie de certaines communes et certains CPAS, les jours vont être noirs pour l’IMSTAM et ses travailleurs. Par votre choix, vous allez licencier du personnel… J’espère que vous pourrez encore vous regarder dans le miroir, d’autant plus que vous ne présentez aucun argument valable pour justifier votre sortie de l’intercommunale !"

Julien Bauwens, représentant de la Commune d’Antoing, se dit aussi interpellé face à ces communes souhaitant sortir de l’intercommunale "qui a montré sa nécessité, de par la diversité de ses services". "Que reprochez-vous aux travailleurs de l’intercommunale IMSTAM", les questionne-t-il. Dans les réponses formulées: le fait que la Commune ou le CPAS ne bénéficie pas des services de l’IMSTAM, la durée d’affiliation jugée trop longue, la décision prise six ans avant la fin de l’échéance, etc.

Un défi de taille: 2 ans pour trouver un PSE

En se retirant de l’IMSTAM, les communes "sortantes" doivent désormais s’attacher à trouver d’ici deux ans un nouveau service de Promotion de la Santé à l’École, une obligation pour assurer notamment le suivi médical des élèves. "Et si elles pensent qu’il suffit de sonner à la porte d’un autre PSE pour être acceptées… elles se trompent, ajoute Pascal Douillez. Tous les services PSE sont déjà en surcapacité… Les communes ne pourront donc pas assumer la protection de la santé des enfants ; c’est inadmissible !"

Laurence Barbaix, ancienne présidente de l’IMSTAM, ajoute également que si les communes ne s’affilient pas à un autre PSE, elles vont devoir "se démerder (sic) pour mettre en place un cabinet de consultation pour les enfants, recruter des infirmières et des médecins, organiser des transports… avec le coût exorbitant que cela représentera !"