Bruno Coppens, québécoises cousinades

La belle amante

Muni de ce sésame à l’heure où la créativité le capture tout entier, Bruno ne cessera d’inventer son métier de brasseur d’images, de dompteur de sens. Les outils, il les avait déjà dérangés du dictionnaire et libérés lors de quelques fêtes estudiantines ou familiales. Vingt ans plus tard, il retrouve Sol dans la Belle Province: "Ce pays où créer de nouveaux mots est une activité à temps plein sera, qu’il le veuille ou non, ma patrie d’adoption." La Terre promesse, qui donne son nom au nouvel opus, restera garante de sa liberté d’humoriste. Elle lui permettra de prendre des distances avec l’éducation à la rigueur et à la bienséance d’une langue natale qu’il aime depuis longtemps déjà. S’il a grandi avec cette marâtre qui lui voulait du bien, elle deviendra sa "fée réelle", son amante éprise de fantaisie, d’humour et de décalage bienfaisants.

Le dicoturbo démarre et ne s’arrêtera plus. Mais il ne gommera jamais ce qui fait vibrer l’existence de son pilote chevronné, présent à tant de rallyes, attentif à l’empattement, à la transmission, aux essieux, fusées, tambour battant. L’océan à traverser, c’est aussi le temps de révéler une famille, le rapport au pays, le tissage fondateur. L’occasion d’évoquer la force d’un parler qui, même s’il s’abreuve épisodiquement d’autres langues, résiste aux modes et s’invente encore. Et cette nécessité d’être là où l’harmonie le rejoint. "C’est au cœur de la nature au Québec que mon corps envahi d’un sentiment de plénitude et en lien indicible avec les habitants m’a poussé, irruption irrépressible, à formuler ces simples mots: C’est ma place…"

"Ma terre promesse", éditions Kennes, 19,9€